Athletico-PR x Maringá: escalações e onde assistir ao jogo do Paranaense

Nesta quarta-feira, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR enfrenta o Maringá, às 20h (de Brasília), na Ligga Arena. A partida de ida foi 1 a 1, no Estádio Willie Davids.

Na primeira fase do Estadual, o Athletico-PR avançou na segunda posição, com 22 pontos. Nas quartas de finais, o Furacão superou o Azuriz. Por sua vez, o Maringá se classificou em sexto, com 16. Na segunda fase, a equipe do interior eliminou o Coritiba.