Athletico-PR perde do Maringá e cai na semifinal do Campeonato Paranaense

O Athletico-PR perdeu do Maringá por 3 a 0, nesta quarta-feira, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paranaense, na Ligga Arena. Maranhão, Matheus Moraes e Rodrigo Santos foram os autores dos gols para os visitantes.

Desta maneira, com empate na ida e derrota na segunda partida, o Athletico-PR dá adeus ao Estadual deste ano. O Maringá, por sua vez, enfrentará o Operário na decisão, que não possui data definida.

O Furacão volta aos gramados no dia 4 de abril, contra o Paysandu, no Estádio da Curuzu, pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.