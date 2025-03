Alex Sandro revela que Flamengo já se prepara para o Mundial e cita "altas expectativas"

? Flamengo (@Flamengo) March 19, 2025

"Todos estamos super empolgados para esse momento. Acho que tem vários jogadores aqui que nunca vivenciaram o jogo contra grandes equipes europeias. É uma grande chance para eles terem essa experiência", disse Alex Sandro em entrevista à Fifa.

Alex Sandro também falou sobre as comparações entre o futebol europeu e o sul-americano. Atualmente no Flamengo, o lateral fez carreira na Europa, atuando durante quatro anos no Porto e nove na Juventus.

"Aqui no Brasil se compara muito a qualidade da América do Sul com a Europa. Esse campeonato vai servir para nós vermos isso. Minha expectativa é grande, sabemos que muita coisa vai acontecer até esse torneio", comentou.

"O Flamengo sempre tem um objetivo de fazer o melhor em qualquer competição que entra. Essa é a nossa meta, entrar para ser campeão. Vamos fazer nosso melhor para ver até onde chegaremos", completou.

Por fim, Alex Sandro revelou que o Flamengo já se prepara para o Mundial, principalmente para o jogo contra o Chelsea. Além do clube londrino, o grupo do Rubro-Negro ainda tem Espérance de Tunis (TUN) e León (MÉX).