Zubeldía comanda trabalho de posse de bola, e São Paulo volta a treinar no campo após testes físicos

O São Paulo mira aproveitar o período sem jogos para recuperar jogadores lesionados para a estreia no Brasileirão, como por exemplo o meia-atacante Lucas Moura, que trata um trauma no joelho direito, sofrido na derrota para o Palmeiras, pela semifinal do Campeonato Paulista.

Luiz Gustavo, Ruan e Rodriguinho já iniciaram a transição física e devem estar à disposição de Zubeldía. Já Pablo Maia segue se recuperando de lesão no tornozelo direito e desfalca o São Paulo nos próximos meses.

O Tricolor volta às atividades na manhã desta quarta-feira, novamente no CT da Barra Funda, em preparação para o primeiro jogo no Brasileiro. A equipe são-paulina estreia no próximo dia 30, contra o Sport, no Morumbis, às 16h (de Brasília).