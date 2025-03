Yuri Alberto volta a decidir clássico e se aproxima de nova marca pelo Corinthians

O atacante Yuri Alberto voltou a decidir um clássico a favor do Corinthians no último domingo. O jogador anotou o gol da vitória do Timão sobre o Palmeiras, no Allianz Parque, e deixou a equipe alvinegra mais perto do título paulista de 2025.

Esta não é a primeira vez que o camisa 9 tem participação decisiva em um clássico nesta temporada. Ele já havia feito um gol no empate por 1 a 1 com o Palmeiras, na fase de grupos do Estadual, e balançou as redes nos dois duelos com o Santos, tanto na primeira fase como na semifinal.

O feito coloca Yuri Alberto perto de mais uma marca individual com a camisa do Corinthians. Ele está a apenas uma bola na rede de igualar Jô e Danilo como principal artilheiro do clube em clássicos no século XXI.