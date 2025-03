Veja três jovens talentos do São Paulo que podem ganhar espaço no elenco para a sequência da temporada

Com a temporada em andamento, o técnico Luis Zubeldía ainda não definiu qual será o espaço dos jovens da base no elenco profissional do São Paulo. Apesar do perfil cauteloso com promessas, alguns jogadores podem ganhar minutos na sequência do ano. Entre eles, Ryan Francisco, Henrique do Carmo e Matheus Alves.

O atacante Ryan já mostrou personalidade tanto na Copinha quanto no profissional. No torneio sub-20, foi o artilheiro da competição com dez gols e classificou o São Paulo para a final ao virar o jogo contra o Criciúma com duas cavadinhas em cobranças de pênalti.

No profissional, foi relacionado para 12 partidas, mas entrou em campo apenas quatro vezes. Em sua segunda oportunidade, contra a Portuguesa, pelo Paulistão, marcou o gol da vitória do Tricolor nos acréscimos, após atuar por apenas dez minutos.