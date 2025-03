Vegetti fala sobre a importância do Vasco disputar a Sul-Americana: "Objetivo nosso"

O caminho do Primeiro Campeão Continental do Mundo está definido na Copa CONMEBOL Sudamericana! ???

O #VascoDaGama se junta a Lanús (Argentina), Academia Puerto Cabello (Venezuela) e Melgar (Peru) no Grupo G da Fase de Grupos da competição, que se inicia no mês de abril.

"Desde que jogo futebol, quero ser campeão sempre. Eu quero jogar no treino, quero ser campeão. Eu quero jogar com meu filho, quero ser campeão. Sabemos que é difícil. Temos que fazer um bom planejamento, entender como se joga essa copa. Temos que nos preparar para ser protagonistas", acrescentou.

Após o sorteio dessa segunda-feira, o Vasco, que estava no pote 2, caiu no grupo com Lanús, da Argentina, Academia Puerto Cabello, da Venezuela, e Melgar, do Peru. A estreia do Cruzmaltino é contra o clube peruano fora de casa.