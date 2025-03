Textor classifica Carioca como "pré-temporada" e demonstra confiança para Brasileirão e Libertadores

John Textor envia mensagem aos torcedores do Mais Tradicional antes do sorteio dos grupos da CONMEBOL Libertadores! Vamos juntos, Família Botafogo! ?? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/4ZEgBMotKj

? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 17, 2025

"A pré-temporada está quase chegando ao fim. Dia 29, temos um grande jogo contra o Palmeiras. Um bom desafio para começarmos um novo ciclo. Além disso, estou animado... O Renato vem fazendo um ótimo trabalho. Ele reúne as melhores ideias dos nossos últimos técnicos bem sucedidos", disse Textor em vídeo publicado nas redes sociais do Botafogo.

Não foi a primeira vez que John Textor classificou o Carioca como pré-temporada. Em fevereiro, após o início ruim do Botafogo, o empresário norte-americano apontou o sucesso em 2024, que começou após eliminação precoce no Estadual.

Além das críticas ao Campeonato Carioca, Textor falou suas expectativas para a atual temporada, principalmente na Libertadores. "Podemos focar no Brasileirão e na Copa Libertadores. Vamos competir contra todos os clubes da América do Sul. Foi o que você (torcedor) pediu quando a SAF foi criada. Para que pudéssemos ser competitivos e disputássemos contra todo mundo. E assim, poderemos expandir a marca do Botafogo globalmente. Estamos prontos, ansiosos e esperançosos. Vamos nos divertir", completou.

Com tabelas definidas, o Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), quando visita o Palmeiras. Na Libertadores, o Alvinegro é o cabeça de chave do Grupo A, que conta com Estudiantes (ARG), Universidad de Chile (CHI) e Carabobo (VEN). A equipe carioca estreará contra o time chileno, fora de casa, com data a definir.