Sócios aprovam ata de votação que oficializou a SAF da Portuguesa; confira

Nesta terça-feira, em Assembleia Geral Extraordinária, foi oficialmente aprovada a ata que transforma a Portuguesa em uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Com isso, os documentos estão agora liberados para serem levados ao cartório e, posteriormente, regularizados pela Federação Paulista de Futebol (FPF), pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e pela FIFA.

A votação, que ocorreu das 8h às 18h (horário de Brasília) no Ginásio Raulzão, no Canindé, contou com 113 sócios a favor da proposta, enquanto apenas três foram contrários.

Tudo isso aconteceu após o documento assinado pelo presidente da Portuguesa, Antonio Carlos Castenheira, e pelos investidores, no dia 26 de novembro de 2024, para transformar o clube em SAF, não condizer com o que havia sido inicialmente apresentado. Dessa forma, José Gonçalves Ribeiro, presidente do Conselho de Orientação Fiscal da Portuguesa, questionou os pontos divergentes.