São Paulo vence o Athletico-PR e larga em vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil sub-17

O São Paulo visitou o Athletico-PR, nesta terça-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil sub-17. No CT do Caju, o Tricolor venceu por 1 a 0, com gol de Lino, e largou em vantagem por uma vaga nas quartas de final da competição.

Com o resultado, o São Paulo pode jogar pelo empate na partida de volta para garantir vaga na próxima fase. Por outro lado, o Athletico-PR vai precisar vencer por dois gols de diferença para se classificar. Uma vitória por um de vantagem leva a decisão para os pênaltis.

O segundo jogo acontece na próxima terça-feira, às 16 horas (de Brasília), no CT de Cotia.