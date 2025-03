Rodada NBA: Mesmo sem Jokic e Murray, Nuggets vencem os Warriors

? Denver Nuggets (@nuggets) March 18, 2025

Aaron Gordon e Russell Westbrook tomaram as rédeas do Denver Nuggets na ausência de seus dois melhores jogadores. Gordon atingiu sua maior pontuação da temporada, com 38 pontos marcados. Russell Westbrook fez um triplo-duplo de 12 pontos, 12 rebotes e 16 assistências. Do lado dos Warriors, Jimmy Butler fez 23 pontos e Stephen Curry alcançou 20.

Os Nuggets ficam na terceira posição da Conferência Oeste com uma campanha de 44 vitórias e 25 derrotas, empatados com o segundo colocado, o Houston Rockets, que está à frente pelo critério de pontos a favor. Os Warriors ficam com a sexta colocação, tendo uma campanha de 39 vitórias e 29 derrotas.

O próximo jogo dos Nuggets será contra o Los Angeles Lakers, nesta quarta-feira, às 23h (de Brasília). Os Warriors terão dobradinha em casa recebendo o Milwaukee Bucks, nesta terça-feira, às 23h.

Obi Toppin decide e Pacers vencem os Timberwolves na prorrogação

Fora de casa, o Indiana Pacers venceu o Minnesota Timberwolves por 132 a 130 na prorrogação. Obi Toppin foi o nome decisivo para o triunfo dos Pacers.