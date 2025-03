Raniele ignora folga do Corinthians e treina no CT Dr. Joaquim Grava

O volante Raniele ignorou a folga concedida ao elenco do Corinthians após a vitória sobre o Palmeiras, por 1 a 0, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista, e treinou no CT Dr. Joaquim Grava nesta terça-feira.

A comissão técnica de Ramón Díaz deu dois dias de descanso aos jogadores após o Derby disputado no Allianz Parque. A reapresentação será nesta quarta-feira.

Raniele, porém, descumpriu o protocolo e compareceu ao CT do clube pela manhã. Ele publicou um registro nas suas redes sociais e escreveu: "No days off ("Sem dias de folga", na tradução do inglês para o português).