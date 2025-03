Novidade na Seleção, Wesley projeta duelo por posição com Vanderson: "Briga sadia"

Revelado pelas categorias de base do Flamengo, o começo de Wesley no profissional não foi tranquilo. Inclusive, o jogador era bastante criticado pela torcida rubro-negra. No entanto, desde 2024, o lateral direito cresceu de produção e tomou conta da posição no clube carioca.

"Foi aprendizado. Quando eu estava naquele momento, eu pensei: 'O que eu vou fazer agora? Ficar aqui me lamentando, escutando o que estão falando de mim, algumas coisas eram verdades, ou vou melhorar para eles verem que estão errados. Parei e pensei. Comecei a construir minha família de novo, coloquei a cabeça no lugar, foquei nos jogos, treinos e quis aprender. Minha vontade de aprender foi maior que minha tristeza. Comecei a evoluir e cheguei no ponto dos torcedores começarem a me pedir na Seleção", revelou.

Ao todo, Wesley já disputou 117 jogos com o time principal Flamengo, marcou três gols e deu quatro assistências. Nesta temporada, foram nove partidas, sendo titular em todas as oportunidades, com uma bola na rede e um passe para gol.