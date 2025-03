Marcelo Teixeira destaca 'efeito Neymar' e fala sobre reconstrução do Santos

"Quando assumimos o clube, desde o início queríamos fazer uma transformação. Isso não está condicionado a um modelo de SAF, mas sim a uma gestão profissional, que é o que estamos fazendo. Talvez, se o momento do Santos fosse diferente quando assumimos, já poderíamos ter pensado em alguma reforma do tipo, mas é algo que ainda está por vir e, quando acontecer, tenho certeza de que o Conselho Deliberativo e o quadro de sócios conseguirão decidir o melhor caminho para a instituição", pontuou.

"Vale lembrar que os modelos de SAF ou clube associativo não são sinônimos de sucesso. O resultado prático acontece quando você coloca em ritmo uma gestão com objetivos e metas bem definidas. No ano anterior, por exemplo, mesmo economicamente frágeis, buscamos alternativas no mercado para melhorar nossas receitas, procurando atingir exatamente os valores que precisávamos para cumprir com as obrigações", completou.

Por fim, Teixeira também enfatizou que o segredo para o sucesso no futebol é o investimento nas categorias de base, uma das marcas registradas do Santos. Porém, o presidente entende que o clube ficou para trás neste quesito.

"O futebol, independente do seu regime, deve estar focado nas divisões de base. Ao revelar talentos, você reinveste na estrutura do clube e suas finalidades. Mais do que isso, cria-se uma ação social, que transforma a vida das pessoas. O Santos fez muito bem isso no passado, o que nos trouxe sucesso, mas infelizmente paramos no tempo, enquanto outras equipes evoluíram", concluiu.