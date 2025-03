Luiz Gustavo deve retornar de lesão como titular do São Paulo? Vote!

O volante Luiz Gustavo não entra em campo pelo São Paulo há pouco mais de dois meses. A última partida do atleta foi contra o Cruzeiro, pela FC Series, no dia 15 de janeiro, quando lesionou o dedo do pé esquerdo.

Anunciado pelo Tricolor no dia 11 de dezembro de 2023, Luiz Gustavo somou 46 partidas em sua primeira temporada, sendo 37 delas como titular. Foram cinco gols e uma assistência. Um dos tentos, inclusive, ajudou o São Paulo a quebrar o tabu na Neo Química Arena, no triunfo por 2 a 1 sobre o rival.

O jogador, no entanto, deve estar à disposição do técnico Luis Zubeldía no início do Brasileirão. No dia 27 de fevereiro, o jogador iniciou uma transição no campo, sob os cuidados da preparação física.