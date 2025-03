Jogo das Estrelas 2025: inspirados na arte barroca, uniformes dos atletas homenageiam cultura mineira

Com o azul em referência as águas de Minas e detalhes em dourado que remetem o ouro que banhava os ornamentos, o uniforme da equipe NBB Jovens Estrelas está pronto para o #JogoDasEstrelasNBB! ??

Daniel Gama, coordenador da equipe de design da LNB, explicou como surgiu o conceito da identidade visual do Jogo das Estrelas e como será aplicado aos uniformes também.

"A inspiração principal não focamos exatamente na cidade de Belo Horizonte, até por já ter tido uma edição lá recentemente. Optamos por valorizar o estado de Minas. Veio a questão de coincidir com a data do Dia Mundial da Água. O azul presente entra por isso. Somando muitos elementos que vêm principalmente de cidades históricas. Por exemplo, o artesanato na pedra-sabão. Encontramos referências ali e também na arte barroca, bem presente no estado de Minas, em algumas igrejas", disse.

"Grandes artistas do Barroco são de Minas Gerais: Aleijadinho, principal nome de escultor e que trabalhava com pedra-sabão, e Mestre Ataíde, referência na pintura, são alguns que buscamos. Alguns tons mais terrosos têm a ver com café e artesanato com barro. Até na fonte das letras que utilizamos, tem algumas imperfeições para fazer alusão ao artesanato", completou.