Internacional x Santos: veja onde assistir ao duelo pelo Copa do Brasil sub-17

COMO CHEGAM AS EQUIPES?

O Santos chega com moral após atropelar o Juventude na primeira fase do torneio. Na última terça-feira, os Meninos da Vila golearam o Juentude por 7 a 1, no CT Rei Pelé, em Santos.

O Internacional, por sua vez, teve mais dificuldade para avançar de fase. O Colorado venceu a Chapecoense por 1 a 0, também na última terça-feira, em Alvorada.

ARBITRAGEM

O duelo será apitado por Francisco Soares Dias, que estará acompanhado dos assistentes Fabricio Lima Baseggio e Conrado Bittencourt Berger.