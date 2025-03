Flamengo é superado pelo Praia Clube na Superliga feminina

O Sesc Flamengo foi superado pelo Dentil Praia Clube por 3 sets a 1, com parciais de 23/25, 25/23, 22/25 e 20/25, nesta terça-feira, em Uberlândia, em partida atrasada da nona rodada do returno da Superliga Feminina.

Em sexto lugar, com 39 pontos, o time do técnico Bernardinho precisa agora do apoio intenso da torcida para buscar a recuperação diante do Batavo Mackenzie, nesta sexta-feira, no Maracanãzinho, e subir na tabela para garantir uma melhor classificação nos playoffs. Os ingressos, no valor promocional de R$ 30, estão à venda no site Guichê Web.

A oposta Edinara foi a maior pontuadora do Sesc RJ Flamengo, com 19 acertos, seguida pela central Lorena e pela ponteira Karina, ambas com 12. O saque rubro-negro até conseguiu criar dificuldades para o atual campeão sul-americano, mas o excesso de erros comprometeu as pretensões da equipe carioca.