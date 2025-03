Filipe Luís é o técnico com menos derrota no mundo desde que assumiu o Flamengo; confira

O técnico Filipe Luís apresenta números impressionantes no comando do Flamengo. Desde outubro, quando foi oficializado no cargo de técnico, é o que menos perdeu no mundo, segundo dados do Sofascore. São 27 jogos e somente uma derrota.

Até o momento, o treinador, que soma 17 vitórias e dez empates, possui mais títulos do que resultados negativos. Foram três taças erguidas: Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca.