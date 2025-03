Estêvão chega ao 10° clássico pelo Palmeiras e segue buscando primeiro gol contra maiores rivais

Estêvão ainda não conseguiu desencantar em clássicos com a camisa do Palmeiras. O atacante de 17 anos disputou, no último domingo, seu 10° clássico pelo clube desde que subiu ao time profissional, válido pela ida da final do Campeonato Paulista, e segue sem balançar a rede em jogos deste tipo.

O duelo terminou com a vitória do Corinthians, por 1 a 0, no Allianz Parque. As equipes ainda se enfrentam mais uma vez para o jogo de volta que definirá o dono da taça. Estêvão, então, terá mais uma chance para tentar balançar a rede em um Derby, pela primeira vez, no dia 27 de março. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Neste último compromisso, Estêvão deu trabalho para a defesa do Corinthians e deu pelo menos dois chutes a gol, sendo que em um deles, obrigou Hugo a fazer uma defesa.