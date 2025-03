Cruzeiro bate Pouso Alegre em jogo-treino realizado na Toca da Raposa 2

O Cruzeiro enfrentou a equipe do Pouso Alegre em jogo-treino na manhã desta terça-feira, na Toca 2! O duelo terminou com vitória do Cabuloso por 3 x 2. ?

A atividade foi dividida em três tempos. O primeiro com duração de 45 minutos e os dois últimos tiveram 30 minutos cada.... pic.twitter.com/3NbcgufsK9

? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) March 18, 2025

Em vídeo divulgado na TV Cruzeiro, a Raposa teve volume de jogo e fez Filipe Santos, novo goleiro do Pouso Alegre, trabalhar bastante. O foco das jogadas da equipe de Leonardo Jardim foram as bolas aéreas e os três gols celestes saíram em jogadas laterais.

Desde o início de fevereiro no Cruzeiro, Leonardo Jardim continua realizando testes com o elenco da Raposa. Entretanto, em jogos oficiais, o técnico português só esteve presente na eliminação do Campeonato Mineiro, contra o América-MG. Na ocasião, a equipe celeste empatou por 1 a 1 no tempo normal e caiu nos pênaltis para o Coelho.

Finalizando as preparações para o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro espera a sua estreia. No próximo sábado, a Raposa recebe o Mirassol, às 18h30. Além disso, o time conheceu sua chave na Copa Sul-Americana. No Grupo E, a equipe celeste enfrentará Palestino (CHI), Unión (ARG) e Mushuc Runa (EQU) na primeira fase.