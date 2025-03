Corinthians toma ciência e não divulga resultados das investigações sobre gestões de Duilio e Andrés

O trabalho foi paralisado imediatamente e nunca mais prosseguido. Ainda assim, gerou uma cobrança de R$ 122 mil.

AUGUSTO LIVRA ANDRÉS



No dia 14 de maio de 2024, durante reunião com a presença de Augusto Melo, ficou decidido que detalhes sobre a decomposição da dívida do clube entre 2017 e 2020, período que contempla o último ano do mandato de Roberto de Andrade e o mandato inteiro de Andrés Sanchez, não seriam mais feitos pela Ernst & Young nem pela atual diretoria do clube.

Esta decisão foi registrada em ata e aconteceu após uma discussão, dentro da reunião, entre membros da atual gestão sobre o aumento expressivo da dívida do clube no período citado acima. Desta maneira, as análises foram suspensas.

ROMEU COBRA E É IGNORADO



Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, após tomar conhecimento da conclusão do trabalho de investigação feito pela E&Y sobre os contratos das gestões anteriores, passou a cobrar acesso ao resultado para que o órgão fiscalizador pudesse avaliar a situação e eventuais providências pertinentes às ações de Andrés Sanchez e Duilio Monteiro Alves quando estiveram à frente do clube.