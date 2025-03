Corinthians quebra jejum contra o Palmeiras no Allianz e aposta em fator casa por título

A vitória sobre o Palmeiras, no último domingo, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista, marcou o fim de um longo e incômodo jejum para o Corinthians. O Timão enfim voltou a derrotar o rival no Allianz Parque depois de seis anos.

O último triunfo da equipe alvinegra no local foi em fevereiro de 2019. Naquela oportunidade, em duelo válido pela primeira fase do Paulistão, o time do Parque São Jorge venceu por 1 a 0. O único gol foi marcado por Danilo Avelar.

Desde então, o Corinthians nunca mais havia superado o Alviverde não só no Allianz, mas como visitante. Foram, ao todo, dez confrontos de lá para cá, com cinco empates e cinco vitórias do Palmeiras.