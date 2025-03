Corinthians conhece datas e horários dos jogos na Sul-Americana; veja tabela

A Conmebol divulgou nesta terça-feira a tabela detalhada da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2025. A competição contará com a participação de oito clubes brasileiros, incluindo o Corinthians. O Timão foi sorteado no Grupo C, ao lado do América de Cali-COL, Huracán-ARG e Racing-URU.

A equipe alvinegra fará sua estreia no torneio no dia 2 de abril (quarta-feira), diante do Huracán, da Argentina. O embate está marcado para as 19h (de Brasília), na Neo Química Arena. Veja abaixo a tabela completa:

Corinthians x Huracán-ARG (1ª rodada) - 02/04, às 19h, na Neo Química Arena