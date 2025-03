Conmebol divulga datas da fase de grupos da Libertadores; veja tabela dos brasileiros

Nesta terça-feira, a Conmebol divulgou a tabela detalhada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2025. A competição contará com a presença de sete clubes brasileiros, incluindo o São Paulo e Palmeiras.

O Tricolor realizará sua estreia no torneio no dia 2 de abril, uma quarta-feira, diante do Talleres, da Argentina. A partida será disputada no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, às 21h30 (de Brasília).

Já o Verdão entrará em campo na quinta-feira, dia 3, às 19h. A equipe comandada por Abel Ferreira enfrenta o Sporting Cristal, do Peru, no Estádio Nacional do Peru, em Lima.