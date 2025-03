Com transmissão da ESPN, Vitória e Sport lutam pela liderança do grupo na Copa do Nordeste

A ESPN exibe nesta quarta-feira um grande jogo pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Vice-líder e líder de seus grupos, Vitória e Sport fazem duelo no Barradão, em Salvador, às 21h30 (de Brasília).

A partida terá narração de Rogério Vaughan além dos comentários de Elton Serra e Renata Ruel, que ficará com a análise da arbitragem. Serra volta ao ar em seguida, no SportsCenter das 23h30 para falar da rodada da Copa do Nordeste.

Hoje, apenas um ponto separa o líder do Grupo A Sport do vice-líder Vitória. As duas equipes já estão garantidas nas quartas de final, mas a primeira colocação garante um confronto, em tese, mais fácil na fase seguinte.