Com menos jogos, Neymar é o jogador do Santos com mais chances criadas em 2025

Neymar jogou apenas sete jogos, mas já vem se destacando entre os demais jogadores do Santos. O camisa 10 é o atleta do elenco santista com mais chances criadas na atual temporada.

O craque disputou sete dos 14 jogos do Santos em 2025, todos válidos pelo Campeonato Paulista. Segundo o Sofascore, Neymar criou cinco grandes chances, segundo maior número entre todos os jogadores do Estadual, atrás apenas de Memphis Depay, do Corinthians, com seis.

O meia-atacante conquistou o número com sete jogos a menos que Guilherme, segundo jogador do Peixe com mais chances criadas. O camisa 11, artilheiro da equipe no ano, gerou duas boas oportunidades.