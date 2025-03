Associação do Coritiba e SAF do clube se reúnem para discutir o futuro da equipe

Nesta terça-feira, a Associação do Coritiba se reuniu com a Treecorp, dona de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Coxa, para discutir o futuro da equipe. As pautas propostas pela Associação incluem o desempenho esportivo do time, sugestões de investimentos e questões extracampo, como operação de jogos e de infraestrutura.

O encontro também pontuou uma necessidade de maior alinhamento entre Associação e SAF, além de maior aproximação com a torcida do Coxa. O clube planeja realizar reuniões presenciais com algumas das principais lideranças já nos próximos dias.