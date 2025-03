Após derrota para o Corinthians, sede social do Palmeiras amanhece com muros pichados

E assim amanheceu o muro do Solo Sagrado... pic.twitter.com/jeJ9S2o8Kq

Contra o Corinthians, o Palmeiras busca o tetracampeonato inédito do Campeonato Paulista. Nas últimas três vezes que foi o campeão, o Verdão também perdeu o jogo de ida, mas sempre decidia depois no Allianz Parque.

Agora, atuando fora de casa, a equipe de Abel Ferreira precisa vencer o Corinthians para no mínimo levar a decisão do estadual para as cobranças de pênalti. Qualquer empate dará o título ao Timão.

O jogo de volta da final do Campeonato Paulista está marcado para o dia 27 de março, quinta-feira, na Neo Química Arena. A partida está marcada para iniciar às 21h35 (de Brasília).