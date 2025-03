Allianz tem operação especial após show, e Palmeiras registra maior público no ano contra o Corinthians

O Palmeiras enfrentou o Corinthians, no Allianz Parque, no último domingo, cerca de 24 horas depois do show do Simply Red. Clube e WTorre, gestora do estádio realizaram uma operação durante a madrugada para que o palco da primeira final tivesse 100% da capacidade disponível.

Com 40.992 torcedores presentes, o Allianz Parque bateu o recorde de público neste ano. O placar foi desfavorável ao Verdão, que saiu derrotado por 1 a 0. As equipes voltam a se enfrentar no segundo jogo da final no dia 27 de março, a partir das 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Com o término do show da banda inglesa perto das 23h de sábado, a WTorre contou com mais de 500 profissionais e um trabalho intenso durante toda a noite e também pela manhã de domingo para entregar o estádio pronto para a partida de ida da final do Paulistão às 12h. O duelo teve início às 18h30.