Memphis destaca intensidade futebol brasileiro: 'perco 3 kg por jogo'

Após boas atuações com o manto do Timão, Memphis recebeu a visita do técnico Ronald Koeman no CT Dr. Joaquim Grava. O comandante holandês conversou com o atacante e decidiu pelo seu retorno à seleção.

Memphis é o segundo maior artilheiro da história da Holanda. Em 98 partidas, o jogador marcou 46 gols, ficando quatro tentos atrás do lendário atacante Robin Van Persie. Podendo completar 100 partidas pela seleção, o atacante estará à disposição para os próximos dois jogos da "Laranja Mecânica". Os holandeses enfrentarão a Espanha nos dias 20 e 23 de março, pelas quartas de final da Liga das Nações.

Acho que o Campeonato Brasileiro está entre as cinco melhores ligas do mundo. É baseado puramente em talento, luta e intensidade física. Depois de cada partida, nós nos pesamos e eu perco três quilos em noventa minutos. As condições são diferentes. A liga só vai ficar maior nos próximos anos. Você também vê que todos os talentos vão para a Europa.