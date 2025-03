Vice do Palmeiras diz que ausência de Leila em sorteio da Libertadores se deu por protesto à Conmebol

O Palmeiras conhece, nesta segunda-feira, seus adversários da fase de grupos da Libertadores. Segundo vice-presidente do Verdão, Paulo Buosi, é o representante do clube na cerimônia realizada na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O dirigente explicou que a ausência da presidente Leila Pereira no evento se deu como uma forma de protesto pela falta de punição dura por caso de racismo contra atletas do sub-20 do Palmeiras.

"A presidente quis registrar um protesto com tudo que aconteceu com os nossos jogadores com o Figueiredo, com o Luighi, mas eu e ela decidimos que eu precisava estar aqui, era importante eu estar aqui para representar institucionalmente o Palmeiras, mas registrar a nossa revolta, o nosso protesto contra tudo que aconteceu. Não é possível a gente admitir e tolerar que isso continue acontecendo", disse em entrevista à ESPN.

Logo após o ocorrido, Leila Pereira chamou uma coletiva de imprensa e se revoltou contra o presidente da Conmebol, que não a atendeu imediatamente para tratar sobre o caso. Na ocasião, ela contou que, se não tivesse resposta, poderia resolver pessoalmente em viagem ao Paraguai.