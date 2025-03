Testes e avaliações marcam reapresentação do elenco do São Paulo

Nas imagens divulgadas pelo clube, é possível ver Igor Vinícius, Matheus Alves, Oscar, Enzo Díaz, Felipe Negrucci, Sabino, Ruan Tressoldi e Cédric Soares.

Eliminado pelo Palmeiras na semifinal do Paulistão, o São Paulo retorna aos gramados no próximo dia 30 (domingo), contra o Sport, pela primeira rodada do Brasileirão. A partida acontece no Morumbis, às 16h (de Brasília).