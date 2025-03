Sócios-torcedores do Botafogo terão gratuidade no amistoso contra o Coritiba

Entradas em https://t.co/VmMNMgR0SQ! ? pic.twitter.com/LfSsr7tfsc

? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 17, 2025

Além da gratuidade aos sócios, o Botafogo divulgou o preço dos ingressos na venda geral. Os torcedores que forem ao Nilton Santos terão de pagar R$ 20 (meia) ou R$ 40 (inteira) para assistir à partida na leste inferior ou na oeste inferior, os dois setores liberados para o amistoso. Quem for ao jogo como acompanhante dos sócios terá de pagar R$ 16.

Os sócios do Botafogo podem resgatar o ingresso por meio do site do time, enquanto a venda geral se inicia nesta terça-feira, às 12h. O Alvinegro liberou pontos de venda física, com bilheterias abertas no Estádio Nilton Santos e na sede do clube, na Rua General Severiano. Ambos ficarão abertos nesta quinta e sexta, de 9h às 17h.

Sem jogar desde 27 de fevereiro, quando perdeu o jogo de volta da Recopa Sul-Americana para o Racing, o Botafogo marcou o amistoso visando a preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro. A partida marca a estreia do técnico português Renato Paiva, que iniciou seu trabalho em março.

O Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro no próximo sábado, às 16h30, quando visita o Palmeiras. Além do Brasileirão, o Glorioso também aguarda os sorteios da Copa do Brasil, ainda sem data definida, e da Libertadores, que será realizado nesta segunda-feira, às 20h.