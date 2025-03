Sem Messi, Argentina divulga lista de convocados para duelos contra Uruguai e Brasil

#SelecciónMayor Nómina de convocados por Lionel Scaloni para la doble fecha de #Eliminatorias.

Além dele, o meia Paulo Dybala também vai desfalcar a Argentina nesta data-Fifa. O meia da Roma saiu machucado durante a vitória diante do Cagliari, neste domingo, por 1 a 0, pelo Campeonato Italiano. Segundo o jornal italiano Gazzetta, o jogador teve uma lesão no músculo posterior da coxa e ficará um mês longe dos gramados.

A Argentina lidera as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo com 25 pontos conquistados, em 12 jogos. Os atuais campeões do mundo visitam o Uruguai nesta sexta-feira, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Centenário.