Seleção Brasileira começa a se apresentar em Brasília antes de duelo contra a Colômbia

Em seguida, o volante André e o meia Matheus Cunha, ambos do Wolverhampton-ING, o zagueiro Murillo, do Nottingham Forest-ING, o lateral esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, e o goleiro Bento, do Al-Nassr, também se apresentaram à Seleção.

Ao longo do dia, os demais jogadores devem chegar ao hotel na capital do país. O primeiro treino da Seleção acontece ainda nesta segunda-feira, às 17 horas, no Bezerrão.

Depois do duelo contra a Colômbia, o Brasil viaja para visitar a Argentina no dia 25 de março, terça-feira, às 21 horas, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. A Seleção Brasileira ocupa a 5ª posição, com 18 pontos conquistados.