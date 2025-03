São Paulo encerra Paulistão com pior performance ofensiva desde 2019

Vale destacar o rendimento ofensivo do São Paulo longe do Morumbis. Fora de casa, o Tricolor marcou apenas seis gols, em sete duelos. Por outro lado, como mandante, em sete jogos, cravou 12 tentos.

Agora, o São Paulo retorna as gramados apenas para a estreia do Campeonato Brasileiro, no dia 30 de março (domingo). O Tricolor Paulista recebe, às 16h (de Brasília), no Morumbis, o Sport.

Confira o desempenho ofensivo do São Paulo no Paulistão desde 2019: