São Paulo defende maior média de posse de bola e passes certos entre os times no Paulistão

Eliminado na semifinal pelo Palmeiras, o São Paulo, até então, é o time do Campeonato Paulista que mais ficou com a bola. Segundo o Sofascore, o Tricolor do Morumbis, média, teve 58,6% de posse de bola durante as 14 partidas que disputou no estadual.

Desta maneira, o São Paulo superou os rivais Palmeiras e Santos, com 55,9% e 55,6% de posse de bola, respectivamente. Por sua vez, o Corinthians é o sexto colocado, com média de 53,2%.

Além da posse de bola, o São Paulo lidera também a média de passes certos por partida com vantagem considerável. Em média, o São Paulo troca, por partida, 428 passes certos. O vice-líder no quesito é o Mirassl, com média de 363,5.