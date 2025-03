Santos busca empate contra o Atlético-MG pelo Brasileirão sub-20

O Santos empatou com o Atlético-MG por 1 a 1, nesta segunda-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. Louback foi o autor do gol para os mandantes, enquanto Pepê Firmino empatou para os visitantes.

Com o resultado, o Peixe segue invicto na competição. A equipe assumiu a liderança, com quatro pontos. Já o Galo ocupa a nona colocação, com apenas uma unidade.

O Santos volta a campo na quinta-feira (27), contra o São Paulo. A bola rola às 17h15 (de Brasília), em Cotia. Por sua vez, o Atlético-MG enfrenta o Grêmio, no Hélio Dourado, às 15h do dia 26.