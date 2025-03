Presidente pede humildade após vitória do Corinthians, e Fabinho reforça: "Tem o segundo jogo"

Executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado também concedeu entrevista e reforçou o discurso do presidente. Ele valorizou o triunfo na partida de ida, mas evita comemorar antecipadamente.

"Partida difícil de jogar no estádio do Palmeiras. A vitória é muito importante, mas sabemos que futebol se resolve dentro de campo. Ainda tem o segundo jogo. A gente analisa com muita responsabilidade, precisamos fazer uma preparação importante para o jogo de volta. Respeitamos o adversário", afirmou o dirigente.

"Teremos uns dias para descansar, isso é super importante. Vínhamos de uma sequência longa. Agora a gente precisa recuperar a parte física e mental para esse segundo jogo", concluiu.

O Derby decisivo está agendado para o dia 27 de março (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Em vantagem, o Corinthians pode garantir a taça do Paulistão com um simples empate. Uma derrota do Timão por um gol levará a decisão para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols dá o troféu ao Palmeiras.