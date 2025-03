Paulo Dybala sofre lesão e desfalca Argentina contra o Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo

Neste domingo, o atacante argentino Paulo Dybala sofreu uma lesão que, após exames, foi confirmada ser no músculo posterior da coxa. Segundo o jornal italiano Gazzetta, o jogador ficará de fora dos gramados por um mês, impossibilitando sua participação na seleção argentina nas partidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo.

? | It's all over! Sixth win on the spin unlocked!