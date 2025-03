Palmeiras tem folga dupla antes de começar preparação para buscar virada na final do Paulista

Faltam 90 minutos decisivos e nós vamos LUTAR SEM PARAR em busca da virada! pic.twitter.com/eU0F4XeYQZ

? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 16, 2025

Dois dias antes da segunda final, Brasil e Argentina se enfrentam no Estádio Monumental de Núñez, às 21 horas. Enquanto o Uruguai duela com a Bolívia, em La Paz, às 17 horas, no Estádio Municipal de El Alto.

O zagueiro Gustavo Gómez é outra peça que está fora do quebra-cabeça, no momento. Na última semana, o paraguaio sofreu uma lesão no ligamento do joelho direito e virou baixa. O Verdão também aproveita o período sem jogos para tentar recuperar o atleta.

Além dele, estão no Departamento Médico Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Paulinho (cirurgia na perna direita) e Mauricio (cirurgia no ombro direito). Esses, porém, não devem estar à disposição para o Derby. Durante o Derby, Marcos Rocha sentiu dores musculares e foi substituído no primeiro tempo. O lateral deve ter o quadro atualizado na reapresentação do restante do time.