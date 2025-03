Palmeiras e Cerro Porteño têm encontro pela Libertadores após caso de racismo e reclamações de Leila

O último caso foi o racismo sofrido por Figueiredo e Luighi, em jogo da Libertadores sub-20. O caso ficou marcado pelo choro deste último, que se revoltou com a situação. Um torcedor imitou macaco em direção aos atletas, no Estádio Gunther Vogel, e Luighi ainda recebeu cusparadas.

CBF endossa discurso do Palmeiras, faz denúncia à Conmebol e pede exclusão do Cerro Porteño após racismo

Como punição, a Conmebol aplicou uma multa de US$ 50 mil (cerca de R$ 290 mil na cotação atual), pediu portões fechados para o clube no torneio e publicação, nas redes sociais, de campanha comunicacional para conscientização contra o racismo. O time paraguaio, porém, saiu logo cedo do torneio.

Revoltado, o Palmeiras contestou a pena branda e Leila protocolou um pedido para exclusão da equipe da competição, ação que foi endossada pela CBF. Representando o Palmeiras no sorteio, o vice-presidente Paulo Buosi contou se o clube terá uma "segurança especial" para o confronto e avaliou o discurso do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez sobre combate ao racismo no futebol sul-americano.

"A gente vai como vai para qualquer jogo, com toda a parte nossa de segurança, né, muito bem definida. Eu lamento que a situação seja essa. Acho que deveria estar todo mundo unido contra o racismo, que é o que a gente defende e que eles também tivessem essa bandeira, que é a bandeira para toda a sociedade", disse ao SporTV.

"Hoje aqui o presidente fez um discurso bonito, pena que as ações não se também traduzem em ações efetivas para a gente acabar com esse grande problema, que, eu concordo com ele, a sociedade tem, mas o futebol é um grande espelho, é uma grande ferramenta, até para a gente mudar a sociedade. Na América do Sul o futebol tem um peso muito grande, então mais um detalhe ainda que a gente deveria aproveitar para mudar o que a gente consegue mudar na sociedade, para acabar com o racismo, acabar com a discriminação, acabar com a intolerância, esse é o papel nosso e nós vamos fazer isso sempre", finalizou.