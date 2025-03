Palmeiras chega à quarta final seguida precisando virar em jogo de volta, mas encara cenário diferente

O Palmeiras está em busca do tetra do Campeonato Paulista. Contudo, neste domingo, viu esse sonho ficar um pouco distante ao ser derrotado, por 1 a 0, para o Corinthians, no primeiro jogo da final. Yuri Alberto foi quem marcou o gol do Timão no Allianz Parque.

O Verdão, inclusive, parece viver um roteiro repetido ao dos últimos três anos, nos quais sagrou-se campeão Estadual. Em todos eles, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira saiu em desvantagem no jogo de ida da decisão. Dessa vez, porém, o cenário é um pouco distinto.

Nas finais de 2022, 2023 e 2024, o Verdão teve o benefício de decidir em casa. Ou seja, as derrotas todas foram no jogo de ida, disputado na casa de rival. Em 2025, o Verdão terá que buscar esse resultado fora de casa, longe de seus torcedores. O jogo de volta, com torcida única do Corinthians, acontece no dia 27 de março, na Neo Química Arena.