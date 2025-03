Oscar mostra adaptação e é o 2º jogador de linha do São Paulo com maior minutagem no Paulista

Oscar, meio-campista do São Paulo, se adaptou bem ao futebol brasileiro e iniciou a temporada em alta. Muito questionado, sobretudo sobre sua parte física, o ex-Chelsea mostrou boa resposta e é o segundo jogador de linha do Tricolor com mais tempo nos gramados desde sua reestreia.

Apenas o zagueiro Arboleda ficou a frente de Oscar no quesito minutagem. Segundo dados do Transfermarkt, o camisa 8 do São Paulo participou, em 2025, de 914 minutos. O zagueiro equatoriano lidera a estatístca, com 1080. Entre os dois atletas, aparece o goleiro Rafael, que esteve nos gramados por 990 minutos.

Desde que estreou, inclusive, Oscar deixou de particpar de apenas dois jogos com o São Paulo. O meio-campista já soma 12 duelos com o Tricolor do Mormbis, sendo que, em dez deles, começou na equipe titular de Zubeldía.