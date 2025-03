Neymar fala sobre recuperação e espera jogar estreia do Santos no Brasileirão

O atacante Neymar esteve ao lado do elenco do Santos neste domingo na vitória por 4 a 1 no amistoso contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira. Mesmo sem entrar em campo, o astro falou sobre o seu processo de recuperação de uma lesão na coxa esquerda.

"Faz parte, estou me recuperando, melhorando cada vez mais", afirmou o camisa 10, que também foi questionado se espera atuar na estreia santista no Brasileirão, dia 30 de março, contra o Vasco, na capital carioca. "Sim, já, já estarei 100%", emendou.