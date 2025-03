Na véspera de duelo contra o Náutico, lateral do América-RN alerta: "Precisamos entrar concentrados"

Após o embate pela Copa do Nordeste, o América irá enfrentar o ABC, pela primeira partida das finais do Campeonato Potiguar, na Arena das Dunas, no sábado. A equipe conseguiu a classificação após vencer o Santa Cruz de Natal, por 2 a 0, no último domingo.

"A classificação era uma das nossas metas, tanto pela busca do título quanto pela importância para o clube no longo prazo. Fico feliz por conseguir ajudar o time a alcançar esse importante objetivo, o grupo todo está de parabéns. Agora, temos a oportunidade de disputar um clássico, que é sempre um confronto especial", concluiu Rennan.

Em caso de vitória sobre o rival, o Alvirrubro irá conquistar a 39 taça do Potiguar em sua história. O maior campeão do torneio é o ABC, com 57 títulos estaduais.