Memphis pega voo logo após vitória do Corinthians e se apresenta à seleção da Holanda

Peça fundamental na vitória de 1 a 0 do Corinthians sobre o Palmeiras, neste domingo, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista, o atacante Memphis Depay já se encontra em território holandês. O jogador pegou um voo logo após o Derby e chegou o Velho Continente nesta segunda-feira para defender a seleção do seu país.

Durante a madrugada, o astro publicou um registro da viagem em suas redes sociais. Na imagem, ele aparece deitado em uma aeronave e escreveu: "Boa noite".

Pela manhã, Memphis postou um vídeo desembarcando na Holanda. Durante esta data Fifa, ele irá defender o país nos jogos de ida e volta contra a Espanha, pelas quartas de final da Liga das Nações. As partidas estão marcadas para os dias 20 e 23 de março.