Matheuzinho fala sobre expectativa de findar jejum de títulos do Corinthians: "Está nas nossas mãos"

Com a vitória no duelo de ida, o Corinthians ficou mais próximo da tão sonhada quebra de jejum de títulos. A última vez que o Timão ergueu um troféu foi em 2019, quando conquistou justamente o Paulista. Matheuzinho falou que o elenco vive a expectativa de levantar uma taça para que o time possa retomar o prestígio no futebol brasileiro.

"Essa expectativa não é só da torcida, é nossa também, até porque tenho certeza que todo jogador que está em algum clube quer fazer história no clube que está. E nós temos essa oportunidade. Há muito tempo que o Corinthians não ganha um título, e está nas nossas mãos para disputar essa partida em casa, com uma vantagem, então sabemos da responsabilidade que é. Vai ser um jogo muito legal, porque eu particularmente quero muito esse título, porque eu tenho certeza que, com esse título, o nosso elenco vai mudar de patamar. Vamos crescer e saber o nível que estamos chegando, e ganhar mais respeito entre os outros clubes. Ano passado viemos de altos e baixos, e esse ano mostramos que viemos para brigar por títulos", comentou.

O grande resultado no clássico contra o Palmeiras passa, também, pela melhora no setor defensivo corintiano, que completou o segundo jogo seguido sem ser vazado. O lateral direito explicou que isso se dá por conta de conversas que a linha defensiva da equipe tem tido com o goleiro Hugo Souza para corrigir os erros.

"Nós vemos quais são os nossos erros e procuramos melhorar, tanto vendo vídeos como em treinamentos. Creio que estamos fazendo um trabalho muito bom, evoluindo. Eu e a linha defensiva estamos nos juntando com o Hugo e colocando um propósito que se a gente não sofrer gols em toda a partida, temos certeza de que a probabilidade de sair vitorioso é muito maior, porque nosso ataque tem feito gols em todas as partidas. Estamos focados em não errar atrás, não sofrer erros bobos. Em todos os jogos, estamos com esse pensamento de ganhar todos os duelos, primeira e segunda bola, para que lá na frente eles possam fazer os gols e a gente sair com a vitória", detalhou.

Por fim, Matheuzinho ainda avaliou a sua trajetória no clube do Parque São Jorge, desde a chegada até os dias atuais, e deixou claro que quer ver o Corinthians recuperar o status de protagonista no futebol nacional.

"Eu recebo o apoio 100% dessa torcida. É claro que no ano passado eu tive altos e baixos, mas depois comecei a me consolidar cada vez mais. Esse ano, os caras até me apadrinharam na vaquinha da Arena. Isso mostra o carinho que eles têm por mim e eles podem ver que eu me entrego 100% ao clube. Estou muito feliz, porque era uma montanha muito grande a se escalar, tinha o Fagner aqui, que é um ídolo do clube, então estou muito feliz por conseguir mostrar o meu futebol, a minha qualidade, e principalmente, ajudar o Corinthians a mudar o nível. Estamos aqui tentando aumentar o nível do clube da melhor maneira possível e hoje nós mostramos em uma final, em um Derby, que nós podemos colocar o Corinthians num nível maior e voltar a ser protagonista no futebol", finalizou o atleta.