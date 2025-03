Mano Menezes lamenta derrota do Fluminense na final do Carioca: "Eram jogadores de seleção"

Nosso próximo compromisso é pelo Brasileirão, fora de casa, contra o Fortaleza. pic.twitter.com/nTuibWynBj

"Do outro lado tinham bastantes jogadores de seleção, aliás, eram raros os jogadores que estavam em campo que não são de seleção. Dito isso, acho que dava para nós termos bem claro o grau da dificuldade que era a final para nós. Precisávamos nos superar muito, fazer jogos perfeitos. Erramos no primeiro jogo e fizemos hoje um primeiro tempo bem abaixo. Podíamos ter feito melhor, tanto que no segundo tempo fizemos, mas não foi o suficiente para reverter uma vantagem que o Flamengo construiu no primeiro jogo", afirmou Mano Menezes.

O comandante também comentou sobre a melhora de desempenho do Fluminense ao longo do campeonato e que vê o time com potencial de melhorar ainda mais.

"A gente fez o máximo que podia até agora. Acho que diminuímos a diferença em relação ao adversário durante a competição, mas ainda temos uma diferença. A partir da entrega dos jogadores e do que eles fizeram em termos de tentar de todas as maneiras resolver os problemas, se estabelece um alicerce para nós crescermos. Esse time tem um potencial de crescimento muito grande. Já crescemos um pouco, podemos fazer mais e é o que vamos fazer" completou.

Agora o Fluminense se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza. O Tricolor visitará a equipe no Castelão no dia 29 de março (sábado), às 18h30 (de Brasília).